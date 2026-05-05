Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan’ın güneyinde ateşkese rağmen gerilimin tırmandığını duyurdu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bölgede son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, ateşkes sonrası en yoğun çatışma gününün geride kalan gün olduğunu belirtti.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) verilerine değinen Dujarric, İsrail güçlerinin Lübnan’a 619 füze fırlattığını, buna karşılık İsrail hedeflerine de 30 füze yöneltildiğini aktardı. Açıklamada, İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin de karadaki hedeflere yönelik saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Dujarric, ateşkes sonrası yaşanan bu yoğunluğun “son derece endişe verici” olduğunu vurgularken, buna rağmen genel tabloya bakıldığında çatışma seviyesinin ateşkes öncesine kıyasla daha düşük seyrettiğini dile getirdi.

BM yetkilisi, taraflara itidal çağrısı yaparak ateşkesin korunması gerektiğini belirtirken, UNIFIL’in sahadaki zorlu koşullara rağmen görevini sürdürdüğünü ifade etti.

Öte yandan Lübnan’daki insani krizin derinleştiğine dikkat çekildi. BM verilerine göre nüfusun yaklaşık dörtte biri ciddi gıda güvensizliği, yerinden edilme ve geçim kaybı gibi sorunlarla karşı karşıya bulunuyor.