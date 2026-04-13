ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerinden tırmanan kriz, uluslararası medyada geniş yankı bulmaya devam ediyor. Bloomberg’de yayımlanan bir analizde, Washington yönetiminin izlediği strateji sert ifadelerle eleştirildi.

Marc Champion imzalı yazıda, ABD’nin İran’a yönelik Hürmüz Boğazı ablukasının beklenenin aksine hızlı bir zafer getirmeyeceği, aksine daha derin ve yıkıcı bir çatışmaya yol açabileceği vurgulandı.

ENERJİ ABLUKASI SAVAŞ RİSKİNİ TETİKLİYOR

Analizde, enerji ablukalarının tarih boyunca ciddi askeri çatışmaların önünü açtığına dikkat çekildi. ABD’nin İkinci Dünya Savaşı öncesinde Japonya’ya uyguladığı petrol ambargosunun kısa süre sonra Pearl Harbor saldırısıyla sonuçlandığı hatırlatıldı.

Hürmüz Boğazı’nın küresel petrol arzının önemli bir bölümünü taşıdığına işaret edilen yazıda, bu hattın kapatılmasının küresel ekonomi üzerinde ağır sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

İRAN’IN CAYDIRICILIĞI VURGULANDI

Analize göre, Washington yönetiminin İran’dan talep ettiği uranyum zenginleştirme, füze programı ve bölgesel etkisini sınırlama gibi başlıklar, Tahran tarafından vazgeçilmez güvenlik unsurları olarak görülüyor.

Bu nedenle İran’ın, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında bu alanlarda geri adım atma ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade edildi.

TRUMP YÖNETİMİNE ‘HAYALCİ’ ELEŞTİRİSİ

Yazıda, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in açıklamaları da eleştiri konusu oldu. İran’a daha fazla zarar vermenin savaşı kazanmak anlamına gelmediği vurgulanırken, mevcut yaklaşım “gerçeklikten kopuk” olarak nitelendirildi.

Analizin sonunda, ABD’nin bu süreçte net bir askeri başarı elde etmesinin zor olduğu ifade edilerek diplomasiye dönülmesi çağrısı yapıldı. Aksi halde hem ABD hem de küresel ekonomi açısından ağır maliyetler doğurabilecek bir sürecin kapıda olduğu uyarısında bulunuldu.