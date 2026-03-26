A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele, Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak ve TV8’den canlı yayınlanacak.

24 yıllık Dünya Kupası hasretini sonlandırmak isteyen Ay Yıldızlılar için bu maç bir yarı finalden daha fazlası.

TÜRKİYE-ROMANYA MUHTEMEL 11’LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Romanya: Popescu, Rațiu, Drăgușin, Ghița, Bancu, Screciu, Dragomir, Tănase, Baiaram, Man, Bîrligea

TÜRKİYE TARİHİNDE 648. MAÇ

Milliler, tarihindeki 648. karşılaşmaya çıkacak. Geride kalan süreçte 255 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 mağlubiyet alan A Milli Takım, bu maçlarda 895 gol atıp kalesinde 926 gol gördü.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 29 maça çıkan ay-yıldızlılar, 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 53 gol atan Bizim Çocuklar, 41 gol yedi.

KADRODA KRİTİK TERCİHLER

Savunmada ve orta sahada teknik heyetin kararları belirleyici olacak. Sakatlığı bulunan Merih Demiral’in durumu belirsizliğini korurken stoper hattında Abdülkerim’in partneri olarak Ozan Kabak ya da Samet Akaydın seçenekleri öne çıkıyor.

Orta sahada Orkun Kökcü’nün yeri garanti görülürken sakatlıktan yeni yeni kurtulması sebebiyle Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Montella'nın İsmail Yüksek'i tercih etme ihtimali de bulunuyor.

Hücum hattında ise Barış Alper Yılmaz ile Kerem Aktürkoğlu arasında bir rekabet söz konusu.

ROMANYA İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Türkiye 5 galibiyet alırken Romanya 14 kez kazandı; 7 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Türkiye 24 gol atarken Romanya 49 golle karşılık verdi.

Teknik direktör Mircea Lucescu ise Türkiye’ye karşı yenilgi yaşamamış olmasıyla dikkat çekiyor.