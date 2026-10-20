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Kaynak: AA

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Akşar köyünün Aşağı Kılavuz mezrasında yaşayanlar asırlardır süren geleneği devam ettiriyor. Bağlardan topladıkları üzümleri havuzlarda sıkarak suyunu çıkarıyorlar.

Beyaz toprakla karıştırılan üzüm suyu, ardından köyün ortak alanlarında kurulan büyük kazanlarda kaynatılarak pekmez haline getiriliyor. Bin bir emekle hazırlanan pekmez bölgenin geleneksel lezzetleri arasında yer alıyor.

Köy sakinlerinden Erkan Özer, dedelerinden kalan üzüm bağlarında geleneksel yöntemlerle pekmez üretimini sürdürdüklerini söyledi.

Bağların yıl boyunca bakımını yaptıklarını, sonbaharda ise üzümleri hasat ettiklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

"İlkbaharda bağlarımızın budamasını ve kazmasını yapıyoruz. Sonbaharda da üzümleri topluyoruz. Daha sonra üzümleri havuzlarda sıkıyoruz. Sıktıktan sonra bidonlara koyarak mayalaştırıyoruz. Ardından üzüm suyunu kazanlarımıza döküyoruz. Kazanlarda yaklaşık 180-200 derece sıcaklıkta kaynatıyoruz. Kaynama sonucunda 100 kilo şireden yaklaşık 30-35 kilo pekmez elde ediyoruz. Elde ettiğimiz pekmezi satıyoruz."