Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak'ta üzerinde meydana geldi. Cihan T., bir süre önce dükkana giderek Gökhan Oğrak'tan kokoreç istedi. Orak'ın kokoreç kalmadığını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, araya girenler tarafından büyümeden önlendi.

Cihan T., evine giderken oturduğu binanın girişinde bulunan kokoreç dükkanı sahibi Gökhan Orak ile karşılaşınca taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma, ikilinin yanlarında bulunan kişilerin de karışmasıyla kavgaya dönüştü.

Bu sırada binaya giren Cihan T., ikinci kattaki evlerinin penceresinden av tüfeğiyle Gökhan Orak'a ateş etti. Orak, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan Orak, kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis Cihan T.'yi olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.