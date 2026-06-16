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Dünya Kupası performanslarıyla futbolseverlerin hafızasında özel bir yer edinen Guillermo Ochoa, kariyeriyle ilgili önemli bir karar aldı.

Meksika Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından profesyonel futbol kariyerini noktalayacağını duyurdu.

DÜNYA KUPASI'NIN SEMBOL İSİMLERİNDEN BİRİ

2003 yılında profesyonel kariyerine başlayan Guillermo Ochoa, futbol tarihine geçen bir başarıya imza attı.

Tecrübeli kaleci, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 olmak üzere tam 6 farklı Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

Özellikle Brezilya 2014 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla adını dünya futboluna duyuran Ochoa, yıllar boyunca Meksika Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri oldu.

2026 DÜNYA KUPASI SON DURAĞI OLACAK

40 yaşındaki file bekçisi, devam eden 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından aktif futbol yaşamını sonlandıracak.

Böylece Meksika futbolunun son 20 yılına damga vuran isimlerden biri olan Ochoa, kariyerine Dünya Kupası sahnesinde veda etmiş olacak.

FUTBOL TARİHİNDE ÖZEL BİR YER EDİNDİ

Refleksleri, kritik kurtarışları ve Dünya Kupası performanslarıyla hafızalara kazınan Guillermo Ochoa, futbol kariyerini sonlandırsa da turnuva tarihinin unutulmaz kalecileri arasında yer almaya devam edecek.