Ankara’da bir marketin bayat ekmeği 6 liradan sattığı tespit edilmiş, olay kısa sürede Türkiye gündemine oturmuştu.

Ticaret Bakanlığı, Ankara'da bir işletmede 6 liradan satıldığı belirtilen ekmekler ile ilgili açıklamada bulundu.

'BİR GÜN ÖNCEKİ EKMEKLER BAYAT DEĞİL'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat olmadığı, bir gün önce üretilmiş ekmekler olduğu bu ekmeklerin genellikle besiciler ve mandıracılarca düşük bedelle alındığını, normal satışa sunulan ekmeklerin ise belirlenen resmi tarifeye uygun şekilde 15 liradan satıldığını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Ankara’da bayat ekmek 6 liradan satılıyor' yönündeki paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığımızca konu hızla incelenmiştir. Habere konu işletmede; 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat değil, bir gün önce üretilmiş ekmekler olduğu, işletmede iki günlük ekmek bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu ekmeklerin genellikle besiciler ve mandıracılar tarafından düşük bedelle alındığı, normal satışa sunulan ekmeklerin ise belirlenen resmi tarifeye uygun şekilde 15 TL’den satıldığı anlaşılmıştır. Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek paylaşımlara karşı vatandaşlarımızın resmi açıklamaları dikkate almaları önem taşımaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı ilgilendiren her konuda gerekli incelemeleri yapmaya ve doğru bilgiyi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" denildi.

‘İKTİDAR GERÇEKLE BAĞINI KOPARDI’

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ticaret Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamaya tepki gösterdi. X hesabından paylaşımda bulunan Akay, “Ticaret Bakanlığı’nın yeni açıklaması, iktidarın gerçekle bağını nasıl kopardığını bir kez daha ortaya koydu.

Dün “zam değil, güncelleme” diyorlardı…

Bugün de “bayat değil, bir gün önce üretildi” diyorlar.

Bugün insanlar fırından sıcak ekmek alamıyor. Bugün insanlar en ucuzunu, en geride kalanı almak zorunda kalıyor.

Gerçek şu:

Vatandaş 15 liralık ekmeği alamadığı için daha ucuz olanı arıyor.

İnsanlar geçim sıkıntısı nedeniyle bayat ekmeğe yöneliyor.

Bu tablo bir tercih değil, yoksulluğun fotoğrafıdır.

Üstelik “besiciler alıyor” savunması ise akılla izah edilemez. Hayvan yemi olarak kullanılacak ekmek tane ile değil, kilo ile satılır. Bu bile yapılan açıklamanın ne kadar kopuk ve gerçek dışı olduğunu göstermektedir.

Sorun ekmeğin kaç günlük olduğu değil, bu ülkede insanların taze ekmek alamayacak hâle gelmesidir.

Bu tabloyu inkâr ederek değil, bu tabloyu yaratan politikaları değiştirerek çözebilirsiniz” dedi.