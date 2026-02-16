Geçen sene İzmit ilçesindeki Kocaeli Adliyesi’nin ana binasında yaşanan olayda, suç delillerinin yer aldığı adli emanet bürosunda yardımcı personel olarak görev yapan B.B.’nin 11 Kasım tarihinde işe gelmemesi sonrası durumdan şüphelenen adli emanet memuru Ç.E., zabıt katipleri H.H.Y. ve Y.A. ile yazı işleri müdürü F.Ş. tarafından ziynet ve kıymetli eşyaların sayımı yapıldı.

Bir miktar ziynet eşyasının ve paranın yerinde olmadığı belirlendi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, B.B. hakkında gözaltı kararı verdi. 12 Kasım tarihinde Sakarya’nın Ferizli ilçesinde B.B. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen B.B., çıkarıldığı hakimlikçe ‘Nitelikli hırsızlık’ suçundan tutuklandı.

Adliyedeki emanet deposunda görevli memurlar hakkında soruşturma başlatıldığı, adli emanet memuru Ç.E. hakkında ise görevden uzaklaştırma kararı verildiği duyuruldu.

2 KİLO ALTIN İLE 6 BİN 400 DOLAR ALTIN ÇALMIŞ

Hırsızlık ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyası kapsamında elde edilen delil poşeti içindeki emanetlerin 3,5-4 aylık sürede çalındığı, B.B.’nin sayım yapılacağının söylenmesi üzerine işe gelmediği belirtildi. Sayımda 22 ayar altından 1156 gram bilezik ve çeşitli yüzükler, 14 ayar altından 726 gram, 24 ayar altından 3 gram, 18 ayar altından 80,25 gram, 5’li cumhuriyet altınından 1 adet ve 6 bin 400 dolar nakit çalındığı belirlendi. B.B.’nin yakalanınca üzerinden sadece döviz çıktığı da öğrenilirken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.