Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun taslak raporu ortaya çıktı. 37 sayfalık ve 7 bölümlük raporda, sürece dair yasal düzenleme önerileri ile kapsamlı demokratikleşme adımları yer aldı. Süreçte görev yapanlara hukuki güvence sağlanması da tavsiye edildi.

Raporun ilk bölümlerinde komisyonun kuruluşu, çalışmaları ve temel hedefleri (“Terörsüz Türkiye”, demokrasinin güçlendirilmesi, kalkınma ve refah artışı) anlatıldı.

Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel temelleri, dinlenen kişilerin ortak görüşleri ve örgütün silah bırakıp kendini feshetme süreci detaylandırıldı. En kritik kısımlar 6. ve 7. bölümlerdeki yasal düzenleme ile demokratikleşme önerileri oldu.

YASAL DÜZENLEME ÖNERİLERİ

24 Saat'ten Nergis Demirkaya'nın haberine göre; Komisyon raporunda, “Sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri” başlıklı bölümde, “Sürecin sağlıklı ve kalıcı biçimde ilerleyebilmesi için gerekli yasal altyapının oluşturulmasının zorunlu olduğu kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda, atılacak adımların hukuki güvence altına alınması ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunların önceden öngörülerek düzenlenmesi hedeflenmiştir” denildi.

Yasal düzenlemelerin, hem örgütün silah bırakması ve kendisini feshetmesi sürecini hem de bu sürecin ardından atılacak demokratikleşme ve toplumsal bütünleşme adımlarını kapsayacak şekilde ele alınması gerektiği vurgulandı.

Silah bırakma sürecinin, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, sürecin izlenmesi ve doğrulanması için uygun mekanizmaların oluşturulmasının önemi belirtildi.

Komisyon, silah bırakmanın yalnızca teknik bir süreç olarak değil; aynı zamanda toplumsal psikoloji ve siyasal iklim açısından da dönüştürücü bir adım olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle, bu aşamanın toplumsal güveni güçlendirecek ve sürece olan inancı pekiştirecek bir şekilde yönetilmesi gerektiği ifade edildi.

KRİTİK EŞİK AŞILDI

Taslak rapora göre süreçte en kritik eşik, PKK’nın silah bıraktığının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesi. Raporda, “Toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesini temin etmek üzere, silah bırakmayla birlikte süreci ve sonrasını yönetecek, amaca özgülenmiş, müstakil ve geçici mahiyette bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır” denildi. Silahların bırakılması süreciyle birlikte ele alınacak müstakil yasanın, sürecin sonuçlarını tümüyle ortadan kaldıracak ve demokratik siyaset zeminini güçlendirecek ölçüde kapsayıcı olması tavsiye edildi.

Bu bölümde, “Kanun silahı ve şiddeti reddeden bireylerin topluma yeniden kazandırılmasını, silah ve şiddete kalıcı olarak son verilmesini ve meselenin bütünüyle hukuki ve siyasi zemine çekilmesini amaçlamalıdır. Bu doğrultuda kanun, örgüt mensuplarının yalnızca silah bırakma sonrasında hukuki durumlarını tespit ve tayine yönelik olmamalıdır. Kanun aynı zamanda ilgili kişilerin adil, güvenli ve sağlıklı, şekilde toplumla bütünleşmesini hedeflemelidir. Kanun, kamu vicdanını ve toplumsal hassasiyetleri gözetmeli, kapsamı yorum yoluyla genişletilmeye müsait olmayacak şekilde net, bütüncül ve anlaşılır olmalıdır” denildi.

ÖRGÜT MENSUPLARININ DURUMU

“Örgüt mensuplarının durumu” başlıklı bölümde “silah bırakan örgüt mensuplarının topluma yeniden kazandırılması, suç işlememiş olanların sivil hayata entegrasyonu ve hukuki durumlarının adil ve şeffaf bir çerçevede ele alınması gerektiği” vurgulandı. Komisyon, bu sürecin hem mağduriyetleri gözeten hem de toplumsal adalet duygusunu zedelemeyen bir denge içinde yürütülmesinin önemine işaret etti. Bu bölümde ilgili kişiler hakkında mutlaka adli bir işlem yapılması gerektiği belirtildi, “Yasal düzenlemeler toplumda cezasızlık ve af algısı oluşturmamalıdır” denildi.

Ayrıca ağır suçlara karışmış olanlar ile karışmamış olanlar arasında hukuki ayrım yapılmasının, adalet ve vicdan duygusunun korunması açısından gerekli olduğu ifade edildi.

TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME

Rapora göre çıkarılacak yasa “Toplumsal Bütünleşme”yi hedef olarak belirlemeli. Bu çerçevede, geçmişte yaşanan acıların ve travmaların onarılması, farklı toplumsal kesimler arasında güven duygusunun yeniden tesis edilmesi ve ortak bir gelecek perspektifinin güçlendirilmesi gerekiyor. Toplumsal bütünleşmenin, yalnızca hukuki ve idari düzenlemelerle değil; aynı zamanda kültürel, sosyal ve psikolojik boyutları da kapsayan uzun soluklu bir çaba gerektirdiği ifade edildi.

SİLAH BIRAKMA TEYİDİ BEKLENMELİ

Raporun, “İzleme ve Raporlama Mekanizması” başlıklı bölümünde “örgütün silah bırakma ve fesih sürecinin, ayrıca sonrasında atılacak adımların düzenli olarak izlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılacak raporlarla şeffaflığın sağlanması gerektiği vurgulandı.

SÜREÇTE GÖREV ALANLARA YASAL GÜVENCE İSTENDİ

Komisyon raporunda sürecin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi için görev alan kamu görevlileri, siyasetçiler ve diğer aktörlerin hukuki güvence altında olmalarının önemine dikkat çekildi. Bu kişilere yönelik hukuki güvencelerin, Anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve kamu vicdanını zedelemeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurgulandı. Bu sayede, sürecin cesaretle ve kararlılıkla yürütülmesinin önünün açılacağı değerlendirildi.

DEMOKRATİKLEŞME ÖNERİLERİ

Komisyon raporunda “Terörsüz Türkiye” hedefinin kalıcı ve sürdürülebilir hâle gelmesinin, demokratikleşme alanında atılacak adımlarla doğrudan bağlantılı olduğu ifade edilerek birçok başlıkta öneriler sıralandı. Bu öneriler özetle şöyle oldu:

AİHM, KARARLARINA UYGUN HAREKET EDİLMELİ

Komisyon, hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi ve yargıya güvenin artırılması bakımından, AİHM ve AYM kararlarının eksiksiz ve etkin biçimde uygulanmasının hayati önem taşıdığını değerlendirdi. Bu çerçevede, AİHM ve AYM kararlarının bağlayıcılığına uygun hareket edilmesinin, hem bireysel hak ve özgürlüklerin korunması hem de Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerinin yerine getirilmesi açısından zorunlu olduğu vurgulandı. Komisyon, bu kararların uygulanmasında yaşanan aksaklıkların, hukuk devleti ilkesine zarar verdiğini ve demokratik standartların yükseltilmesi önünde engel oluşturduğunu ifade etti. Bu nedenle, yargı organları ve ilgili idari birimler arasında etkin bir koordinasyon sağlanması, kararların gecikmeksizin ve tam olarak hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

UMUT HAKKI DEMEDEN UMUT HAKKI

Yargılama ve İnfaza İlişkin Düzenlemeler bölümünde AİHM ve AYM kararlarına atıf yapılarak “Umut Hakkı’na da dolaylı atıf yapılmış oldu.

Bu bölüm raporda şöyle yer aldı:

-İnfaz mevzuatının AİHM ve AYM içtihatları ile taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler bağlamında gözden geçirilerek infaz adaletini esas alan bir temelde yeniden ele alınması önerilmektedir.

-Özellikle mahkumların infaz süreçlerinin, koşullu salıverilme şartları ile infaz süreleri de dâhil olmak üzere ceza hukukunun evrensel ilkeleri kapsamında daha adil, daha eşitlikçi ve daha bütüncül bir yaklaşımla ele alınması düşünülmelidir.

-Hasta ve yaşlı hükümlüler için, yaşam hakkının her hakkın önünde olduğu gerçeği göz önüne alınarak, infaz ertelemesi müessesesi değerlendirilmelidir.

-Cezaevleri idare ve gözlem kurullarının yapısı ve karar süreçleri, uygulamadaki aksaklıklar tespit edilerek gözden geçirilmelidir.

-Hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde ve AİHM ile AYM’nin yerleşik içtihatları doğrultusunda, tutuksuz yargılamanın tüm yargısal süreçlerde esas alınmasına özen gösterilmelidir. Kanundaki tutuklama şartlarına bağlı kalınarak, tutuklamanın istisna olduğu ilkesine uygun biçimde mevzuat gözden geçirilmelidir.

KAYYIM DÜZENLEMESİNİN KALDIRILMASI İSTENDİ

Süreç kapsamında belediyeler terör gerekçesiyle kayyım atanması da tartışma konusu olmuştu. Taslak raporda görevden alınan başkanlarla ilgili belediye meclisinden seçim yapılması için düzenleme istendi. Bu madde raporda şöyle yer aldı:

“Demokratik siyaset zeminini güçlendirmek amacıyla idari sistemin “daha demokratik ve hukuki standardı daha yüksek” bir şekilde organize edilmesi mümkündür. Anayasadan kaynaklanan idari vesayet yetkisinin demokratik toplum gereklerine uygun olarak kullanılması; başkanın kanunda yer alan sebeplerle görevden el çektirilmesi durumunda sadece belediye meclisi tarafından seçim yapılması hususunda mevzuatın düzenlenmesi önerilmektedir.”

YARGILAMA VE İNFAZ SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Komisyon raporunda, adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi ve infaz sistemine duyulan güvenin artırılması amacıyla, yargılama ve infaza ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda, uzun tutukluluk süreleri, makul sürede yargılanma ilkesine uyum ve infaz uygulamalarında yaşanan sorunların giderilmesi gibi başlıkların öncelikli ele alınması istendi.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GENİŞLETİLMESİ İÇİN ÖNERİLER

Komisyon, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, örgütlenme ve toplantı-gösteri yürüyüşü hakkı gibi temel hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılmasının önemine vurgu yapan raporda şu önerileri getirdi:

-Özgürlüklerin tam ve eksiksiz kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması hedefiyle mevzuat gözden geçirilmelidir.

-Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun hak ve özgürlükleri genişletecek ve hakkın özünü muhafaza edecek şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

-Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, etkinliği artırılacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

-Şiddet içermeyen hiçbir fiil terör suçu olarak nitelendirilmemeli ve ifade özgürlüğü kapsamında olması gereken eylemler terör suçu sayılmamalıdır. Bu bağlamda, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuatın kanuni belirlilik ilkesi çerçevesinde ifade özgürlüğünü güçlendirecek şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

-Şiddet çağrısı, nefret söylemi ve terör propagandasıyla etkin mücadele sürdürülürken, hukuki sınırlar içinde kalan her türlü eleştiri, itiraz ve talebin demokratik yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak korunduğunu gözetmek ve temin etmek maksadıyla; basın ve yayınla ilgili kanunlar gözden geçirilmelidir.

-Haberleşme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları, suç oluşturmaz. Bu hükme bağlı olarak uygulamada basın özgürlüğünü sınırlayıcı sonuçlar doğuran yasalar hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yeniden ele alınmalıdır.

-Şeffaflık, demokratik katılım, parti içi demokrasi, çoğulculuk ve temsilde adalet ilkeleri doğrultusunda; Anayasa’nın 79’uncu maddesi çerçevesinde genel yargısal süreçler ile seçim yargısının belirlilik ve kanunilik ilkelerine uygun şekilde düzenlenmesi amacıyla yeni bir Siyasi Partiler Kanunu ile yeni seçim kanunlarının hazırlanması önerilmektedir.

-Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan siyasi partilerin kurumsal kimliklerinin korunması esas alınarak uygulamalar gözden geçirilmelidir.

-Siyasi Etik Kanununun hazırlanması önerilmektedir.

SONUÇ BÖLÜMÜ

Taslak raporun sonuç ve değerlendirme bölümünde “Terörsüz Türkiye” hedefinin yalnızca güvenlik politikalarıyla değil; demokrasi, hukuk devleti ve kalkınma alanlarında atılacak adımlarla birlikte ele alınması gerektiği belirtildi. Raporda yer alan önerilerin hayata geçirilmesinin, hem toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine hem de Türkiye’nin demokratik standartlarının yükselmesine önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.