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Kaynak: İHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük Hizmeti, kent genelindeki 11 ilçenin tamamında büyük bir özveriyle uygulanıyor.

6 AYDA GEÇEN YILIN RAKAMLARI AŞORGANİZATİON:

Belediye ekiplerinin sunduğu bu anlamlı hizmet, 2026 yılında ivme kazandı. 2025 yılı boyunca toplam 1.483 özel ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç vatandaşa ulaşılırken, 2026 yılının ilk 6 ayında bu sayı 1.712’ye yükseldi. Böylece yılın henüz ilk yarısında, geçen yılın tamamında sağlanan hizmet sayısı geride bırakılmış oldu.

HİJYENİK VE ÖZENLİ KİŞİSEL BAKIM DESTEĞİ

Kendi imkanlarıyla kişisel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşların ayağına giden uzman ekipler, ev ortamında hijyenik koşullarda destek sunuyor. Hizmet kapsamında öne çıkan uygulamalar şunlar:

Banyo ve genel vücut temizliği

Saç ve sakal kesimi / tıraşı

Tırnak bakımı ve kişisel hijyen desteği

Belediye personeli, bakım hizmetlerinin yanı sıra gösterdikleri samimiyet ve güler yüzle de vatandaşlara moral kaynağı oluyor.

"TEKİRDAĞ’DA HİÇ KİMSE YALNIZ DEĞİL"

Sosyal belediyeciliğin insana dokunan bir dayanışma köprüsü olduğunu vurgulayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim belediyecilik anlayışımızda hizmet, hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu her noktaya ulaşmaktır. Kimi zaman bir sıcak yemekle, kimi zaman sağlık desteğiyle, kimi zaman da evinden çıkamayan bir büyüklerimizin kişisel bakımıyla yanlarındayız. Tekirdağ’ımızda hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Dayanışmanın her eve ulaştığı, herkesin kendini değerli hissettiği bir kent inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz."

EVDE BAKIM HİZMETİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük Hizmetinden yararlanmak oldukça kolay.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar veya yakınları, ALO 153 Candan Çözüm Merkezi üzerinden ya da belediyenin resmi internet sitesi aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Yapılan başvuruların ardından gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde uygun görülen hanelere, hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri arasında uzman ekiplerce hizmet veriliyor.