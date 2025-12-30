Carrefour Carrefour Evi markasına ait 10 litrelik hava fritözü geri çağırma kararı aldığını duyurdu. Carrefour ürünün, Fransa genelinde 1 Ağustos 2025 ile 19 Aralık 2025 tarihleri arasında satışa sunulduğunu bildirdi.

AŞIRI ISINMA TESPİT EDİLDİ

Cihazın içindeki ısıtma elemanına yakın bazı parçaların aşırı ısınma ve erime riski taşıdığı ortaya çıktı. Böylece yiyeceklerin tüketilemez hale geldiği cihazın ise güvenli olmadığı belirtildi. Geri çağırma nedenlerinden biri de riskin kimyasal tehlike kapsamında olması.

KULLANMAYI BIRAKIN!

Carrefour, tüketicilere cihazı kullanmayı bırakmalarını istedi. Açıklamada, ürünün satın alındığı satış noktasına iade edilmesi gerektiği ve iade işlemi sonrası geri ödeme yapılacağı ifade edildi. Uzmanlar ayrıca, ürünün referans numarasının ambalaj üzerinde veya cihazın üzerindeki tanıtım etiketinde yer aldığını hatırlatarak tüketicilerin bu bilgileri kontrol etmesini istedi.

TOPLATILMA İŞLEMİ 2026’YA KADAR DEVAM EDECEK

Geri çağırma prosedürünün 19 Mart 2026 tarihine kadar devam edeceği açıklandı. Tüketiciler, detaylı bilgi ve destek için Carrefour Müşteri Hizmetleri’ne ulaşabiliyor. Uzmanlar, evlerde yaygın olarak kullanılan elektrikli mutfak aletleriyle ilgili yapılan bu tür duyuruların dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek, güvenlik uyarılarının ihmal edilmemesi çağrısında bulundu.