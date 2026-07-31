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Kaynak: İHA

Bingöl genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, doğal yaşamı da etkilemeye başladı. Ilıcalar beldesinde sıcak havanın tesirinden korunmaya çalışan birden fazla yılan, serinlemek amacıyla dere kenarında toplandı. Su kıyısında bir süre vakit geçiren hayvanların o anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.