Bingöl genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, doğal yaşamı da etkilemeye başladı. Ilıcalar beldesinde sıcak havanın tesirinden korunmaya çalışan birden fazla yılan, serinlemek amacıyla dere kenarında toplandı. Su kıyısında bir süre vakit geçiren hayvanların o anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Bingöl'de sıcak havalardan kaçan yılanlar su kenarında serinledi
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Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle bunalan yılanlar, su kenarında serinlerken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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