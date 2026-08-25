Windows 11 işletim sistemi için yayınlanan KB5121003 kodlu ağustos güncellemesi, bazı bilgisayar sistemlerinde ciddi kararlılık problemlerini beraberinde getirdi. Yapılan teknik incelemeler doğrultusunda sorunun varlığını kabul eden Microsoft, kilitlenmelere yol açan aksaklığın RGB aydınlatma teknolojisine sahip bazı çevre birimleri ile dahili donanımlara ait özel sürücülerden kaynaklandığını tespit etti.

MİCROSOFT ÇÖZÜM PAYLAŞTI

Güncellemenin ardından Arc Raiders, Marvel Tokon: Fighting Souls ve The Finals gibi popüler oyunlarda beklenmedik çökmeler meydana geldiği açıklandı. Bazı bilgisayarlarda oyunların aniden kapanmasının yanı sıra sistemin tamamen yanıt vermeyi kestiği ve "EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION" uyarısıyla mavi ekran hatası ürettiği bildirildi. Problemin odağında ise RGB sistemlerinin kullandığı “inpoutx64” benzeri dosya adlarına sahip sürücüler yer alıyor.

Microsoft yetkilileri, söz konusu sürücülerin yer aldığı sistemlerde oyunların çalıştırılmasıyla birlikte hatanın tetiklendiğini doğruladı. Şirket tarafından önerilen geçici çözüm metodu ise ilgili inpoutx64 sürücüsünün Windows Kayıt Defteri üzerinden pasif hale getirilmesini kapsıyor. Ancak işletim sisteminin kritik kütüklerini barındıran Kayıt Defteri üzerinde işlem yapmanın tecrübesiz kullanıcılar için riskler barındırdığı, hatalı müdahalelerin farklı sistem arızalarına yol açabileceği hatırlatılıyor.

Kullanıcılara aktarılan geçici müdahale adımları şu şekilde sıralanıyor:

-Başlat menüsüne “regedit” yazılarak Kayıt Defteri Düzenleyicisi açılır.

-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\inpoutx64 dizinine ulaşılır.

-Ekranın sağ kısmında bulunan "Start" seçeneğine çift tıklanır.

-"Değer verisi" kısmındaki sayı 4 olarak değiştirilir.

-Düzenleyici kapatılarak bilgisayar yeniden başlatılır.

Uygulanan bu işlemin ardından inpoutx64 sürücüsünün devre dışı kalacağı ve donanımlara bağlı RGB aydınlatma işlevlerinin düzgün çalışmayabileceği vurgulanıyor. Işıklandırmaların tamamen kapanması ya da düzensiz çalışması ihtimaller dahilinde yer alırken, özellikleri tekrar aktif etmek isteyen kullanıcıların ilgili değeri eski haline getirmesi gerekiyor. Söz konusu aksaklığın yalnızca ilgili RGB donanımlarına sahip olan ve KB5121003 güncellemesini yükleyen sistemleri etkilediği, bu tür çevre birimlerine sahip olmayan bilgisayarların risk altında bulunmadığı aktarılıyor.