Saint-Gobain Türkiye CEO’su Murat Savcı, yapı malzemeleri sektörüne ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, Orta Doğu’daki gelişmelerin üretim ve maliyetler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Bloomberg HT’de katıldığı programda konuşan Savcı, şirketin 2025 yılında büyüme ve kârlılık açısından güçlü bir performans sergilediğini belirtti. Türkiye’de de enflasyonun üzerinde bir büyüme yakaladıklarını ifade etti.

TEDARİK ZİNCİRİNDE RİSK ARTIYOR

Savcı, ürün yelpazelerinin genişliği nedeniyle farklı hammaddelere ihtiyaç duyduklarını belirterek, özellikle petrol türevli ürünlerde risklerin yükseldiğini söyledi. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin tedarik zincirini zorladığını vurguladı.

Mevcut durumda stoklu çalışma sayesinde büyük bir sorun yaşanmadığını belirten Savcı, “Ancak savaşın uzaması halinde yalnızca bizim değil, tüm sektörün etkilenmesi kaçınılmaz” dedi.

MALİYET VE ÜRETİM BASKISI

Petrol fiyatlarındaki artışın maliyetleri yukarı çekeceğini ifade eden Savcı, lojistikte de ciddi zorluklar yaşanabileceğini söyledi. “Önümüzdeki birkaç ayı karşılayacak stoklarımız var. Ancak süreç uzarsa bazı ürün gruplarında üretim dahi yapılamayabilir” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin enflasyonist baskıyı artırabileceğine de dikkat çekti.

TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜ KONUMUNDA

Türkiye’de 21 fabrikaları bulunduğunu belirten Savcı, devam eden yatırımlar ve Ar-Ge çalışmalarıyla Türkiye’yi stratejik bir merkez olarak konumlandırdıklarını söyledi.

İhracatta güçlü bir performans yakaladıklarını ifade eden Savcı, Suriye pazarının yeniden açılması halinde bu alanda da fırsatlar oluşabileceğini dile getirdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Savcı, şirketin Ar-Ge yatırımlarını artırdığını ve karbon salımını azaltmaya yönelik hedeflerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. 2050 yılı için “net sıfır karbon” hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.