

Bilecik/ Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Bilek Güreşi Gençler B Grup Müsabakaları tamamlandı.

İstasyon Spor Salonundaki müsabakalara 11 ilden 300 sporcu katılırken, turnuva 2 gün sürdü.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve belgeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi.

Müdür Demir madalya ve belge takdiminin ardından, "Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ederiz." dedi.