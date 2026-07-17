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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, ikamet izni ve geçici koruma kimlik belgesi bulunmayan 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili toplam 197 bin 812 TL idari para cezası uygulanırken, 2 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde yürüttüğü denetimler sırasında, yasal kalış hakkı bulunmayan 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Yapılan işlemlerin ardından yabancı uyruklu şahıslar hakkında Bilecik İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde idari işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenlere kişi başı 41 bin 241 TL, kaçak göçmenlerin ülkede ikamet etmelerine imkan sağladığı belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 2 Suriye uyruklu şüpheliye ise kişi başı 16 bin 424 TL olmak üzere toplam 197 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, düzensiz göçmenlerin ülkede kalmasına yardımcı oldukları belirlenen 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.