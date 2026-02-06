

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pide fiyatını belirlemek üzere toplanan komisyon tarafından belirlenen fiyata Valilik itirazda bulundu.

Ramazan pidesi fiyatını belirlemek üzere toplanan komisyon 300 gr. pidenin 30 TL’den, 600 gr. pidenin ise 60 TL’den satılması kararı almıştı.

Alınan karara Valilik tarafından itiraz edildiği ve 320 gr. pidenin 30 TL’den satılması önerisinde bulunulduğu öğrenildi.

Bilecik Valiliğinin itirazının komisyon tarafından değerlendirilerek pide fiyatlarının en kısa sürede belirleneceği belirtildi.