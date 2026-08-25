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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücünün yapılan kontrolde 2,48 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, gece saatlerinde Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü mevkiinde, Pamukova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y.A. idaresindeki 11 E* 0*9 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki refüje çarparak takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Y.A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından sürücüye yapılan alkol testinde Y.A.’nın 2,48 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.