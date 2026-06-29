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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada, muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ ve ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlarından 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.