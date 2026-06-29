Kaza, dün gece saatlerinde Bilecik-Söğüt kara yolunda, Söğüt ilçesi sınırlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Yekta A. yönetimindeki 34 EZ 3428 plakalı otomobil, Bilecik yönünden Söğüt istikametine ilerlediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki su kanalına savruldu.
Kazanın ihbar edilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan sürücü Yekta A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Araçta yolcu olarak bulunan Alihan B.'nin ise kazayı hafif yaralanarak atlattığı öğrenildi.
Kazanın nedenine ilişkin jandarma ekiplerince inceleme ve soruşturma başlatıldı.