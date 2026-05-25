Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde üzerindeki mazgala sıkışan kedi yavrularını kurtardı.

Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde yer alan mazgala sıkışan kedi yavrularını gören vatandaşlar Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine kurtarılmaları için ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yavru kedileri kurtardıktan sonra tedavi edilmek üzere Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdüler.

Anne kedinin ise yavrularının kurtarılması anında orada bulunması çevre sakinleri tarafından gözlendi.

YARA ALMAYAN HAYVANLAR GEREKLİ AŞI VE BAKIMLARDAN SONRA ALINDIĞI YERE BIRAKILDI

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli muayeneleri yapılan hayvanlarda bir sağlık sorununun olmadığı belirtildi.

İç ve dış parazit aşıları yapılan can dostları alındıkları doğal ortamlarına geri bırakıldı.

Esnaf ve mahalle sakinleri de kedi yavrularının kurtarılmasından duydukları memnuniyeti belirterek, görevlilere teşekkür etti.