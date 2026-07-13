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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, il genelinde devam eden hububat ve yağlık tohum alımları kapsamında kanola ve ayçiçeği tohumu alımı yapılan tesiste incelemelerde bulundu.

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‎İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, özel sektör tarafından kanola ve ayçiçeği tohumu alımı gerçekleştirilen tesisi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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‎Bilecik’te hasat sezonuyla birlikte tarımsal ürün alımları yoğun şekilde sürerken, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından buğday ve arpa alımları devam ediyor. Bunun yanı sıra özel sektör tarafından gerçekleştirilen hububat ve kanola alımları da üreticilerin ürünlerini değerlendirmesine katkı sağlıyor.

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‎İncelemeler sırasında alım süreçlerini yerinde değerlendiren İl Müdürü Ayvalık, üreticilerin ürünlerini sorunsuz şekilde teslim edebilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.