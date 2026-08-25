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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Bilecik Merkez D-650 Karayolu Meşhur Çorbacı önü mevkiinde meydana geldi. İçerisinde uyuşturucu madde bulunduğu değerlendirilen 54 A*L 7*1 plakalı araç jandarma ekipleri tarafından durduruldu.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin araçta gerçekleştirdiği aramada, 2 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Olayın ardından U.D. ve G.S. isimli iki şüpheli hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.