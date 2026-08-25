Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Söğüt ilçesi Sırhoca mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Sırhoca mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı.
Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenmeye karşı soğutma çalışmaları ise sürüyor.
Öte yandan yangının bölgedeki bir elektrik direğindeki fincanın kırılması sonucu çıktığı öğrenildi.