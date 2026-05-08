Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği koordinasyonunda Atölye Sergisi ve “Duvarların Ötesinde” Tiyatro Oyunu programı düzenlenecek.

Etkinlik, Bilecik Valiliği himayelerinde, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek.

11 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te Atölye Sergisi ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği üyelerinden oluşan tiyatro ekibi tarafından hazırlanan “Duvarların Ötesinde” isimli tiyatro oyunu ise saat 19.30'da sahne alacak.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan duyuruda tiyatro oyunum ücretsiz olduğu belirtilerek, "Tüm Halkımız davetlidir" denildi.