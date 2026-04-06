YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dişi ağrıdığı için alkol, tarım ilacı ve mazot içen kişi hastanelik oldu.

Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyünde bulunan bir çiftlikte işçi olarak çalışan İ.A. (35), rahatsızlanması sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın Jandarmaya bildirilmesi ile İ. A'nın dişindeki ağrı nedeniyle alkol, organik tarım ilacı ve mazot içtiği öğrenildi.

İşçinin söz konusu maddeleri içtikten sonra fenalaşması üzerine kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin de devam ettiği öğrenildi.