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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülere yönelik trafik güvenliği eğitimi verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde katılımcılara; trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve güvenli sürüş için uyulması gereken kurallar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitimde, trafik kurallarına uymanın hem sürücüler hem de yayalar açısından hayati önem taşıdığı vurgulanırken, bilinçli davranışların trafik kazalarının önlenmesinde önemli rol oynadığı ifade edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, toplumda trafik bilincini artırmaya yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği belirtilerek, "Bilinçli her davranış, daha güvenli yolların ve daha güvenli bir toplumun inşasına katkı sağlar." ifadelerine yer verildi.