

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İ.H.P. idaresindeki 34 M** 6** plakalı otomobil, Bilecik istikametinden Söğüt istikametine ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen B.K. idaresindeki 26 A** 4** plakalı otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada 34 M** 6** plakalı otomobilin sürücüsü İ.H.P. yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Söğüt Devler Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü buradaki ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.