

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’te 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik’in Osmaneli ilçesi Yeşilçimen Köyü mevkiinde meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen Z.H. idaresindeki 16 A** 6** plakalı araç, İ.K. idaresindeki 16 F** 0* plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda 16 F** 0* plakalı araçta yolcu olarak bulunan İ.P. isimli şahıs yaralandı.

Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.