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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 32. Dönem Mezuniyet Töreni İstasyon Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Yoğun ve disiplinli eğitimlerini başarıyla tamamlayan 303 polis, düzenlenen törenle meslek hayatlarına ilk adımlarını attı. Program kapsamında dönem birincisi yaş kütüğüne plaket çakarken, dereceye giren mezunlara diploma ve ödülleri takdim edildi. Mezuniyet yemininin edilmesi ve kep atma töreniyle program sona erdi.

Bilecik Polis Meslek Yüksekokulu 32. Dönem Mezuniyet Töreni programına Vali Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Protokolü ile Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Eskişehir Trafik Polisi Eğitim Merkezi Müdürü Aydın Ayhan katıldı.