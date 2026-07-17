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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı'nın başarılı kalecisi Nurselin Ay, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 16 Temmuz'da başlayacak olan Riva Millî Takım Kampı'na davet edildi.

2012 doğumlu başarılı file bekçisi, gösterdiği performansla Türkiye Futbol Federasyonu'nun dikkatini çekerek Riva'da gerçekleştirilecek Millî Takım kampına katılmaya hak kazandı.

Bilecik Kolej Spor Kulübünden yapılan açıklamada, genç kalecinin bu önemli başarısından duyulan gurur dile getirilerek, "16 Temmuz'da başlayacak olan TFF Riva Millî Takım Kampı'na davet edilen 2012 doğumlu kalecimiz Nurselin Ay'ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.