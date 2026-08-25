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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Mevlid Kandili dolayısıyla Kayıboyu Camii'nde düzenlenen programa İl Müftü Vekili Sabri Bağcı katıldı.

Katıldığı programda bir sohbet gerçekleştiren Bağcı, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) örnek hayatı, güzel ahlakı, merhameti ve kardeşlik anlayışı üzerinde durdu. Bu değerlerin insanlığa sunduğu evrensel mesajlara dikkat çekti. Mevlid-i Nebi'nin, Peygamberimizi daha iyi tanımak ve onun sünnetini hayatımıza taşımak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Birlik, beraberlik, sevgi ve merhametin öneminin vurgulandığı program, Bağcı'nın duasıyla sona erdi. Kandilin milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temenni edildi.