Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlarla kaçak tütüne geçit vermiyor.
Kaçak üretim ve satışa son vermek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bozüyük ilçesinde tespit edilen 1 imalathane haline getirilmiş ikamet ve 1 araçta arama yapıldı.
Yapılan aramada, 83.400 adet boş makaron, 44.400 adet dolu makaron, 17 kg tütün, 1 adet profesyonel sigara sarma makinası, ve 1 adet kompresör ele geçirildi.
Operasyonda 5607 sayılı Kanuna muhalefet kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalandı.