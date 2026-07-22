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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Son günlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde görülmeye başlayan ve kamuoyunda gündem oluşturan çekirge hareketliliğine karşı Bilecik Belediyesi harekete geçti. Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı ilaçlama çalışmaları, çekirgelerin şehir dışından ulaşım güzergâhları aracılığıyla kente gelebileceği değerlendirilerek Bilecik Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden başlatıldı.

Vatandaşların yaşam konforunu korumak ve olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda terminal binasının iç ve dış bölümleri, peronlar, bekleme alanları ile çevresindeki risk oluşturabilecek noktalar titizlikle ilaçlandı.

Yetkililer, son günlerde çeşitli illerde gözlemlenen çekirge yoğunluğunun yakından takip edildiğini belirterek, Bilecik Belediyesi'nin olası risklere karşı önleyici tedbirlerini gecikmeden hayata geçirdiğini ifade etti.

"ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN HUZURU VE SAĞLIĞI"

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan belediye yetkilileri, şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemizin farklı bölgelerinde görülen çekirge hareketliliğini yakından takip ediyoruz. Şehrimize şehirler arası ulaşım güzergâhları üzerinden giriş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak ilk uygulamamızı otogarımızda başlattık. Amacımız herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan gerekli tedbirleri almak ve vatandaşlarımızın yaşam konforunu korumaktır. Ekiplerimiz sahada gerekli kontrollerini sürdürüyor. İhtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir."

Bilecik Belediyesi, kent genelinde yürütülen saha gözlemlerini sürdüreceğini, ihtiyaç duyulması halinde ilaçlama çalışmalarının farklı noktalarda da devam edeceğini bildirirken, vatandaşların karşılaştıkları yoğun çekirge hareketliliğini belediyeye bildirmeleri çağrısında bulundu.