Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada yaralanan bir kişi, ilginç davranışıyla dikkat çekti.

Olay, Germir Mahallesi 437. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada M.G., bacağından bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İKAZLARA RAĞMEN İÇMEYE DEVAM ETTİ

Ambulansa alınmak üzereyken sağlık görevlilerinin uyarılarına rağmen tütün yakan M.G., bir süre daha içmeye devam etti. Yaralı şahıs, tütünü bitirdikten sonra ambulansa binerek hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.