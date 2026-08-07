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Kaynak: Haber Merkezi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Beyonce'nin, adının Türkiye'de farklı kişiler tarafından marka olarak tescil edilmesine karşı açtığı davalar Yargıtay'a kadar taşındı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'ne yansıyan dört ayrı uyuşmazlıkta üç dava sanatçı lehine sonuçlanırken, bir dosyada ise marka sahibi dava devam ederken tescil hakkından feragat etti.

"SADECE ÖN ADI" SAVUNMASI KABUL EDİLMEDİ

Davaların birinde davalı taraf, "Beyonce" ifadesinin sanatçının yalnızca ön adı olduğunu ve tek başına kullanıldığında doğrudan dünyaca ünlü şarkıcıyı çağrıştırmayacağını savundu.

Mahkeme ise bu savunmayı yerinde bulmadı ve markanın hükümsüzlüğüne karar verdi. Verilen karar daha sonra Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından da onandı.

BİR DOSYADA MARKA SAHİBİ GERİ ADIM ATTI

Dördüncü davada ise marka sahibi, dava sürerken "Beyonce" ibaresi üzerindeki marka hakkından feragat ederek tescilin sicilden silinmesini sağladı.

Mahkeme, marka kaydının ortadan kalkması nedeniyle davanın konusuz kaldığına hükmetti. Ancak dava açıldığı tarihte marka tescilinin yürürlükte olması nedeniyle yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin Beyoncé lehine ödenmesine karar verdi.

DÖRT DOSYA DA SONUÇLANDI

Böylece Türkiye'de Beyonce adına ilişkin tartışma yaratan dört ayrı marka tescili, üçünde mahkeme kararıyla, birinde ise marka sahibinin feragat etmesiyle ortadan kaldırılmış oldu.