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Kaynak: DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan 7 katlı bir binanın bodrum katında meydana gelen kısmi çökme nedeniyle bina tahliye edildi.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Bilgin Sokak'ta bulunan binanın bodrum katındaki mutfak bölümünün duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayı fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla binayı terk ederek güvenli alana geçti.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, zabıta ve UMKE ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridiyle çevrilen binada ekipler hem içeride hem de çevrede detaylı incelemelerde bulundu.

YARALANAN OLMADI

Bodrum katta yapılan kontrollerde kısmi çökmenin yaşandığı alanda mahsur kalan ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

BİNA MÜHÜRLENDİ

İncelemelerin tamamlanmasının ardından 15 dairenin bulunduğu bina tedbir amacıyla tahliye edilerek mühürlendi. Olayın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı.