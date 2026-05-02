Maddi imkanı olmayan öğrencileri öğrenci saymayan Beylikdüzü'nde bir ilkokul, mezuniyet yemeği düzenledi. Törene katılım için 2 bin lira para istendi. Zafer Partisi lideri Özdağ, duruma tepki gösterdi.

Ümit Özdağ'ın paylaşımı şöyle:

İstanbul Beylikdüzü’nde bir ilkokulun mezuniyet töreni öğretmenevinin salonunda yemekli yapılacakmış. Bir veli, bir öğrenci yemekli katılım 2000 TL ücret istenmiş.

Bunu ödeme imkanı olmayan ve bana ulaşan bir veli “biz yemek yemeden katılalım” diye okul yönetimine teklifte bulunmuş. Olmaz demişler. İnanın bunu yazmak bile canımı çok sıkıyor.

Bir çok çocuk velisinin parası olmadığı için törene katılamayacak. Bu okulda töreni diğer okullar gibi okulun bahçesinde yapsın.



Milli Eğitim Bakanlığı eğer konu ile ilgilenir ise okulun adını ve durumu bildiren velinin isim ve telefon numarasını Zafer Partisi Genel Merkez özel kalemden öğrenebilirler.