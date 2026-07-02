Beykoz Belediyesi kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanma hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Daha önce belediye filosuna dahil ettiği 35 adet yerli ve milli Togg aracıyla yıllık 46 milyon liralık tasarruf sağlayan belediye şimdi de yıllardır garajda bekleyen araçları yeniden aktif hale getirdi.

Beykoz Belediyesi geçtiğimiz dönemde hizmet filosuna kattığı 35 adet Togg aracı sayesinde önemli bir ekonomik kazanım elde etmişti. Bu araçlar hem kiralama maliyetlerini azalttı hem de akaryakıt giderlerinde ciddi düşüş sağladı. Yapılan hesaplamalara göre Togg araçlarıyla kiralama giderlerinden 42 milyon lira akaryakıt giderlerinden ise 4 milyon lira olmak üzere toplam 46 milyon liralık tasarruf sağlandı. Yerli üretim elektrikli araçların tercih edilmesi hem çevre dostu bir yaklaşımı yansıttı hem de milli ekonomiye katkı sundu.

Belediye yönetimi uzun yıllardır garajda bekleyen 26 resmi aracı detaylı bakım ve onarım sürecinden geçirdi. Bu araçlar minivan tipi yolcu taşıma araçları ambulanslar şehir içi otobüsler ve damperli kamyonlar gibi farklı hizmet alanlarında kullanılmak üzere yeniden hazırlandı. Tamamı belediyenin kendi malı olan bu araçlar yıllar boyunca atıl durumda kaldığı için hem bakım masrafları hem de yeni araç kiralama ihtiyacı doğuyordu. Yapılan çalışmalar sonucunda araçlar tamamen yenilenerek filoya geri kazandırıldı.

Araçların yeniden hizmete alınmasıyla birlikte belediye yeni araç kiralama ihtiyacı duymaz hale geldi. Bu durum yıllık bazda yaklaşık 150 milyon liralık önemli bir giderin önüne geçti. Tasarruf edilen kaynaklar doğrudan Beykoz halkına yönelik hizmetlere yönlendirilecek. Yol yapım çalışmaları park ve yeşil alan düzenlemeleri sosyal destek programları ile altyapı yatırımları gibi alanlarda kullanılacak olan bu kaynaklar sayesinde vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunulması hedefleniyor.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel konuyla ilgili yaptığı açıklamada kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesini her zaman ön planda tuttuklarını vurguladı. Göreve geldikleri günden bu yana belediyenin her kuruşunu milletimizin emaneti olarak gördüklerini belirten Gürzel daha önce Togg araçlarıyla sağlanan 46 milyon liralık tasarrufun ardından şimdi de atıl durumdaki 26 aracın yeniden hizmete kazandırıldığını söyledi. Gürzel atıl bırakılan araçları ayağa kaldırarak hem milli serveti koruduklarını hem de bu kaynakları Beykozlu komşularına hizmet olarak geri kazandırdıklarını ifade etti. Yeni araç kiralamak yerine kendi öz malı araçlara sahip çıktıklarını belirten Gürzel bu anlayışın devam edeceğini vurguladı.

Beykoz Belediyesi Togg araçlarıyla sağladığı tasarrufun hemen ardından garajdaki atıl araçları da devreye alarak toplamda ciddi bir ekonomik başarıya imza attı. Bu iki hamle birlikte değerlendirildiğinde belediye hem kiralama giderlerini azalttı hem de mevcut kaynaklarını daha etkili kullanma fırsatı yakaladı. Yapılan çalışmalar diğer belediyelere de örnek oluşturacak nitelikte değerlendiriliyor.