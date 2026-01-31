Dünya genelinde milyonlarca ebeveynin güvenerek kullandığı hazır bebek mamaları, içeriğinde bulunan ağır metaller ve toksik kalıntılar nedeniyle mercek altına alındı.

Son yapılan bilimsel araştırmalar, pirinç bazlı ürünler başta olmak üzere birçok hazır gıdada arsenik, kurşun ve kadmiyum gibi maddelerin tolere edilebilir sınırların üzerinde olduğunu kanıtladı.

BİLİMSEL VERİLER VE NÖROLOJİK RİSKLER

Journal of Pediatrics dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışma, erken yaşta bu toksinlere maruz kalmanın çocukların IQ seviyeleri ve motor becerileri üzerinde kalıcı hasarlar bıraktığını ortaya koydu.

Araştırma verilerine göre, düşük dozda olsa dahi sürekli alım, merkezi sinir sistemi üzerinde birikimli bir etki oluşturdu.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Philippe Grandjean, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bebeklerin metabolizmalarının yetişkinlere kıyasla bu maddeleri süzmede çok daha zayıf olduğunu bildirdi.

Grandjean, "Beyin gelişiminin en kritik aşamasında bu tür kimyasallara maruziyetin geri dönülemez bilişsel kayıplara yol açtığı gözlemlendi" şeklinde konuştu.

SANAYİ TİPİ ÜRETİMDE "TOPRAK KARIŞIMI" TEHDİDİ

Bebek gıdalarındaki kirliliğin sadece üretim safhasıyla sınırlı kalmadığı, hammaddelerin yetiştiği topraktaki kirliliğin doğrudan ürüne aktarıldığı saptandı.

Cornell Üniversitesi Gıda Bilimi Bölümü'nden Dr. Gretchen Mahler, endüstriyel tarım yöntemlerinin gıda güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı.

Mahler yaptığı açıklamada, "Hazır mamalarda kullanılan katkı maddeleri ve ambalaj içerikleri, gıdanın doğal yapısını bozarak toksik yükü artırdı. Üretim bandındaki denetimlerin, mevcut sağlık protokollerinin gerisinde kaldığı saptandı" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN DENETİM ÇAĞRISI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarının üzerinde seyreden bu kirlilik oranları, gıda regülasyonlarının sertleştirilmesi gerekliliğini doğurdu.

Uzmanlar, ebeveynlerin hazır gıda tüketimini minimuma indirerek taze ve ev yapımı alternatiflere yönelmesi gerektiğini savundu. Özellikle tahıl bazlı mamaların güvenilir kaynaklardan temin edilmesinin hayati önem taşıdığı kaydedildi.