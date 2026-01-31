Hollywood’dan acı haber geldi. Emmy ödüllü oyuncu ve komedyen Catherine O’Hara’nın, kısa süre önce teşhis edilen bir hastalığın ardından Los Angeles’taki evinde hayatını kaybettiği açıklandı. Oyuncunun ölümüne ilişkin ayrıntılara yer verilmezken, ailesi ve yakın çevresinin yanında vefat ettiği belirtildi.
Evde tek başına’nın yıldızı Catherine O’Hara hayatını kaybetti
Evde Tek Başına filminde Kevin’in annesi, Schitt’s Creek dizisinde ise Moira Rose karakteriyle hafızalara kazınan Emmy ödüllü oyuncu Catherine O'Hara, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun, kısa süre önce ortaya çıkan bir hastalığın ardından Los Angeles’taki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.
Kanada doğumlu O’Hara, dünya çapında ününü Evde Tek Başına filminde canlandırdığı Kevin’in annesi karakteriyle kazanmış, Schitt’s Creek dizisindeki Moira Rose rolüyle ise kariyerinin zirvesine ulaşmıştı. Başarılı oyuncu, uzun kariyeri boyunca çok sayıda televizyon ve sinema yapımında yer aldı ve komedi alanındaki özgün tarzıyla geniş bir hayran kitlesi edindi.
Catherine O'Hara, dünya çapında tanınırlığını 1990 yapımı Evde Tek Başına (Home Alone) filmiyle kazandı. Oyuncu filmde, tatil telaşı sırasında oğlunu evde unutan Kate McCallister karakterine hayat verdi.
Kate McCallister, filmin duygusal omurgasını oluşturan karakterlerden biri olarak öne çıktı. O’Hara’nın canlandırdığı anne figürü, komedi unsurlarının yanında panik, suçluluk ve annelik içgüdüsünü bir arada yansıtarak filme güçlü bir insani boyut kattı.
O’Hara, serinin 1992’de çıkan devam filmi Evde Tek Başına 2'de aynı rolle izleyici karşısına çıktı. İki filmdeki performansı, karakteri yalnızca “unutkan anne” klişesinden çıkarıp seyirciyle empati kurulan bir figüre dönüştürdü.
Evde Tek Başına serisi, gişede elde ettiği büyük başarıyla popüler kültürün kalıcı yapımları arasına girerken, Catherine O’Hara’nın performansı da filmlerin hafızalarda yer etmesinde önemli rol oynadı.
Ve yıllar sonra verilen bu görüntü, filmin hayranları için oldukça duygulandırıcıydı.