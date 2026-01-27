Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) 2026 yılı itibarıyla devlet katkısı oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirildi. Bu değişiklik, 7 Ocak 2026’da Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile duyuruldu ve 1 Ocak’tan itibaren geçerli oldu. Düzenlemenin ardından yatırımcı davranışları yakından izlenmeye başlandı; ilk veriler de kamuoyuyla paylaşıldı.

CAYMA HAKKI KULLANIMINDAKİ DEĞİŞİM

Verilere göre cayma hakkı kullanımı şöyle seyretti: 2026’nın ilk haftasında 3 bin 293 kişi cayma hakkını kullandı.

Devlet katkısı indiriminin açıklandığı ikinci haftada bu sayı 6 bin 27’ye fırladı.

Üçüncü haftada ise belirgin bir gerilemeyle 2 bin 520 seviyesine indi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ RAKAMLARI

Sistemden ayrılan sözleşme sayıları ilk üç haftada şu şekilde gerçekleşti: İlk hafta: 16 bin 627

İkinci hafta: 29 bin 392 (emeklilik, vefat gibi nedenler dahil toplam çıkış 39 bin 588)

Üçüncü hafta: 13 bin 797

Yeni sözleşme girişleri ise: İlk hafta: 44 bin 886

İkinci hafta: 40 bin 369

Üçüncü hafta: 27 bin 972

ÜÇÜNCÜ HAFTADAKİ DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Uzmanlar, ikinci haftada giriş-çıkış farkının yalnızca 781 sözleşmeyle son dönemlerin en düşük düzeyine gerilediğini vurguluyor. Aynı dönemde cayma hakkı kullanımı 6 bini aşarak son haftaların zirvesini gördü. Normalde 3 bin 500-5 bin bandında hareket eden cayma hakkı, üçüncü haftada 2 bin 500 civarına inerek dikkat çekti.

FON BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 TRİLYON TL SEVİYESİ

Uzmanlar, BES’in toplam fon büyüklüğünün 2026’da 2 trilyon TL barajını aştığını belirtiyor. Altın ve hisse senedi fonlarının sistem içindeki ağırlığı nedeniyle, son dönemlerdeki borsa ve kıymetli metal yükselişleri sayesinde havuzun 2 trilyon TL üzerindeki konumunu sürdürebileceği ifade ediliyor.