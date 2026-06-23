Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Beşiktaş'tan Sofyan Amrabat sürprizi: Fenerbahçe'den bilgi alındı

Beşiktaş'tan Sofyan Amrabat sürprizi: Fenerbahçe'den bilgi alındı

Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat için girişimlere başladı. Siyah-beyazlıların, Faslı orta saha oyuncusunun şartlarını sorduğu öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Beşiktaş'tan Sofyan Amrabat sürprizi: Fenerbahçe'den bilgi alındı - Resim: 1

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi.

A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat'ın transfer durumuyla ilgili bilgi aldı.

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Beşiktaş'tan Sofyan Amrabat sürprizi: Fenerbahçe'den bilgi alındı - Resim: 2

Italiano eski öğrencisini istiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Fiorentina döneminde birlikte çalıştığı Sofyan Amrabat'ı kadrosunda görmek istediği belirtildi.

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Beşiktaş'tan Sofyan Amrabat sürprizi: Fenerbahçe'den bilgi alındı - Resim: 3

İkilinin 2022-23 sezonunda Fiorentina ile UEFA Avrupa Konferans Ligi ve İtalya Kupası'nda final oynadığı hatırlatılırken, İtalyan çalıştırıcının Faslı oyuncuyu sisteminin önemli parçalarından biri olarak gördüğü aktarıldı.

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Beşiktaş'tan Sofyan Amrabat sürprizi: Fenerbahçe'den bilgi alındı - Resim: 4

Karar Dünya Kupası sonrası
Haberde, Sofyan Amrabat'ın da transferle ilgili kararını Dünya Kupası'nın ardından vermeyi planladığı ifade edildi.

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Beşiktaş'tan Sofyan Amrabat sürprizi: Fenerbahçe'den bilgi alındı - Resim: 5

Beşiktaş yönetiminin ise transferi gerçekleştirebilmek adına kiralama dahil farklı formüller üzerinde çalıştığı kaydedildi.

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Beşiktaş'tan Sofyan Amrabat sürprizi: Fenerbahçe'den bilgi alındı - Resim: 6

Real Betis de takip ediyor
29 yaşındaki orta saha oyuncusuna yalnızca Beşiktaş'ın ilgi göstermediği belirtildi.

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Beşiktaş'tan Sofyan Amrabat sürprizi: Fenerbahçe'den bilgi alındı - Resim: 7

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in de Sofyan Amrabat'ın durumunu yakından takip ettiği ve transfer sürecini izlediği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla 23 resmi maçta görev yapan Faslı futbolcu, 1 gol kaydetti.

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