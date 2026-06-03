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İtalya Serie A'da bu sezon istikrarlı bir şekilde forma giyemese de görev aldığı maçlarda adından söz ettirmeyi başaran Semih Kılıçsoy'un bonservisi konusunda Cagliari geri adım attı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDEN SEMİH KILIÇSOY İÇİN İSTİSTANİ KARAR

Sezonun son haftalarında yedek kulübesine çekilen Semih Kılıçsoy için Cagliari, kiralık sözleşmesinde yer alan 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunda Beşiktaş'tan indirim talep etmişti. Ancak siyah beyazlı kulüp diğer tüm kiralık oyuncularının aksine Semih Kılıçsoy için istisnai bir karar aldı.

BAŞKAN ADALI 'UMARIM OPSİYONU KULLANMAZLAR' DEMİŞTİ

Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlaması için henüz net bir yol haritası çizilmese de kulübün altyapısından çıkarak önemli değerlerinden biri olarak görülen Semih Kılıçsoy'un takımda kalması yönünde yönetim insiyatif kullandı.

Nitekim bu konuyla ilgili Başkan Serdal Adalı da katıldığı bir programda düşüncesini net ifadelerle dile getirerek, Cagliari'nin opsiyonu kullanmamasını umduğunu ifade etmişti.

CAGLIARI GENÇ YILDIZIN BONSERVİSİNİ SATIN ALMAYACAK

Sonuç olarak Beşiktaş, Cagliari'nin beklediği bonservis indirimine yanaşmadı. Evdeki hesabı çarşıya uymayan Cagliari ise bunun üzerine genç oyuncunun opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

BEŞİKTAŞ İLE 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

20 yaşındaki forvet kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 2 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu kulübü Beşiktaş'a geri dönecek.