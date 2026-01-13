Kaleye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, bir yandan Filip Jörgensen transferi için uğraşırken, diğer yandan alternatif isimler üzerinde çalışma yapıyor. Tottenham forması giyen Antonin Kinsky kariyer planlamasında radikal karar aldı. Düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe transfer olmak isteyen 22 yaşındaki Çek file bekçisi, Premier Lig kulübüne ayrılma isteğini iletti.

TALİPLERİ VAR

Çekya'nın Slavia Prag takımından 16.50 milyon Euro bedelle Tottenham'a transfer olan genç eldiven, İngiliz ekibiyle istediği kadar süre bulamıyor. Kinsky'e İngiltere ve Fransa'dan talipler var.