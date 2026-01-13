Beşiktaş transferde gaza bastı! Taraftarların "ağır kaldın" eleştirilerine rağmen yönetim durmadı ve savunmaya sağlam bir takviye için harekete geçti. Gabriel Paulista'nın dün resmen Corinthians'a transferi sonrası (ailevi nedenlerle karşılıklı fesihle yollar ayrıldı ve Brezilya'ya döndü), siyah-beyazlılar stoper hattını güçlendirmek için Emmanuel Agbadou'yu gündemine aldı.

28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoperle 3.5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşması sağlandı. Oyuncu, Sergen Yalçın'ın özellikle istediği isimlerden biri.Beşiktaş, Wolverhampton'a ilk olarak 2 milyon Euro kiralama bedeli + 10 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren teklif yaptı ama İngiliz kulübü bunu kabul etmedi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre yönetim, Başkan Serdal Adalı önderliğinde artırılmış yeni bir teklif hazırlıyor. Pazarlıklarda ufak detaylar ve ödeme planı kaldı; önümüzdeki günlerde transferin netleşmesi bekleniyor.