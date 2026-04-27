Olay, saat 13.30 sıralarında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi’nde faaliyet gösteren 20 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle küçük çaplı yangın çıktı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Binadan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olası bir dumandan etkilenme durumuna karşı hazır bekletildi.

BAHÇEDE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Yangın paniğiyle birlikte otelde konaklayan müşteriler ve otel personeli hızlıca binayı boşalttı. Tahliye edilen yurttaşlar otelin bahçesine çıkarak itfaiye ekiplerinin müdahalesini ve kontrollerini endişeli gözlerle izledi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Kısa sürede duruma müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra 20 katlı binanın içinde detaylı duman tahliyesi ve kontrollerde bulundu. Ekiplerin oteldeki çalışmaları ve yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.