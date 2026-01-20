Süper Lig devi Beşiktaş'ta yol ayrılıkları hız kesmeden devam ediyor. Mert Günok, Jurasek, Svensson ve Paulista'nın ardından Demir Ege Tıknaz da Beşiktaş'tan ayrılacak.

GİDİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Gazeteci Onur Taşçıoğlu'nun haberine göre, Braga ile 5,5 yıllık sözleşme imzalayan Demir Ege Tıknaz, bugün saat 14.00’te Braga’ya uçuyor.

BAŞKAN AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Demir Ege'ye teklif olduğunu oyuncu tarafının da ayrılmak istediğini açıklamıştı.,

KADRODA YER ALMADI

Genç futbolcu, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle Kayserispor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maçta görev alırken 701 dakika süre saha kaldı; bu sürede takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.