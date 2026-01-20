Trendyol Süper Lig'de 2. yarı heyecanı başladı. Beşiktaş, El Bilal'in attığı son dakika golüyle Kayserispor'u yendi. Maç sonu basın mensupları Teknik Direktör Sergen Yalçın'a sorular yöneltti.

Gelen sorulardan biriyse Rıdvan Yılmaz'ın performansına yönelikti. Deneyimli hoca, futbolcusuna yapılan eleştiriye karşın sol bek oyuncusunu savundu.

Basın mensubu, Rıdvan Yılmaz'ın etkisiz olduğunu dile getirdi.

Sergen Yalçın, "Rıdvan Yılmaz etkisiz diyorsanız benim bu soruya cevap vermeme gerek yok. Geçelim bunu. Bugün takımın en iyi oyuncusuydu." dedi.

MAÇ İÇİNDE RIDVAN

24 yaşındaki sol bek, girdiği 8 ikili mücadelenin 7’sini kazandı. 58 pasın 50’sinde isabet sağlarken, 4 çalım denemesinin 3’ünde başarılı oldu. Attığı kilit pasların yanı sıra 3 kez de sahipsiz top kazandı.