Sport Italia'nın haberine göre, Beşiktaş'ın transfer gündemine sürpriz bir isim daha eklendi.
Haberde yer alan bilgilere göre, Barcelona'nın genç orta saha oyuncusu Marc Casado, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe önerildi.
BİRÇOK KULÜBE TEKLİF EDİLDİ
İddiaya göre 22 yaşındaki İspanyol futbolcu yalnızca Beşiktaş'a değil, Serie A devi Milan ile Suudi Arabistan kulüplerine de önerildi.
Siyah-beyazlı yönetimin oyuncunun maliyeti ve transfer şartlarını değerlendireceği ifade edildi.
BARCELONA İLE 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 34 resmi karşılaşmada görev yapan Marc Casado, 1 asistlik katkı sağlarken toplam 1.397 dakika sahada kaldı.
22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Barcelona ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 18 milyon euro olduğu belirtildi.