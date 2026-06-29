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Sport Italia'nın haberine göre, Beşiktaş'ın transfer gündemine sürpriz bir isim daha eklendi.

Haberde yer alan bilgilere göre, Barcelona'nın genç orta saha oyuncusu Marc Casado, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe önerildi.

BİRÇOK KULÜBE TEKLİF EDİLDİ

İddiaya göre 22 yaşındaki İspanyol futbolcu yalnızca Beşiktaş'a değil, Serie A devi Milan ile Suudi Arabistan kulüplerine de önerildi.

Siyah-beyazlı yönetimin oyuncunun maliyeti ve transfer şartlarını değerlendireceği ifade edildi.

BARCELONA İLE 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 34 resmi karşılaşmada görev yapan Marc Casado, 1 asistlik katkı sağlarken toplam 1.397 dakika sahada kaldı.

22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Barcelona ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 18 milyon euro olduğu belirtildi.